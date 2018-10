Atalanta, 23 convocati per il Chievo: out in tre, si rivede Reca

Milinkovic-Savic 6,5 - Il voto sarebbe stato probabilmente più alto, senza l'espulsione assolutamente ingenua. Pairetto forse esagera tirando fuori il rosso, ma l'ex Torino poteva risparmiarsi il gesto di buttare lontano il secondo pallone in campo. Fra i pali, comunque, almeno 3...

Fiorentina, Pioli: "La tragedia di Astori ha migliorato me e la squadra"

Milan, Gattuso: "Higuain? Per fare gol qualcuno deve servirlo"

Empoli, Acquah: "Non possiamo perdere altri punti per strada"

Milan, Gattuso: "Conti sta meglio, forse potrà giocare in Primavera"

Parma, D'Aversa: "Gervinho non convocato? Scelta condivisa con lui"

Napoli, Insigne out ad Udine. Ma anche Parigi è in dubbio

Le pagelle della Roma - Si salvano in due. Dzeko irriconoscibile

Spal, Lazzari: "Bellissima prestazione, non era facile contro la Roma"

Gattuso: "Spero di rivedere il Calhanoglu ammirato in Nazionale"

Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, per la trasferta in casa del Chievo. Assenti i lungodegenti Masiello, Tumminiello e Varnier, si rivede Reca.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy