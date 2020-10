Atalanta a Crotone per dimenticare doppio ko: le quote della sfida dello Scida

L'Inter riceve il Parma e va a caccia dei tre punti

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - L'Atalanta vuole riprendere il suo cammino spedito dopo le due sconfitte di fila con Napoli e Sampdoria. Considerando anche il pareggio in Champions con l'Ajax, le gare consecutive dei nerazzurri senza vittoria sono salite a tre. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la rotta si dovrebbe invertite con il Crotone: la squadra di Gasperini va all'Ezio Scida da favorita, a 1.44. Anche ai calabresi, ultimi in classifica, servono punti ma l'impresa è data a 6.25, il pareggio è a 5.00. A caccia di punti importanti anche l'Inter che ospita il Parma. Sulla carta, tutto facile pergli uominidi Conte, avanti a un rasoterra 1.35, difficile sia il successo dei ducali, a 8.25, che il pareggio, a 5.25. Il Milan capolista va a Udine e per i bookmaker, dopo il pareggio con la Roma, tornerà alla vittoria: l'Udinese ha poche chance di vincere, a 4.50, il Milan conduce a 1.75, mentre il pareggio si gioca a 3.90. La Juventus, dopo due pari consecutivi in campionato con Crotone e Verona e la sconfitta in Champions con il Barcellona, affronta la neo promossa Spezia ed è favorita dal pronostico, a 1.36, si sale a 8.25 per il successo dei padroni di casa, un pareggio vale 5.00. Gara che promette spettacolo è Napoli -Sassuolo. Nonostante siano appaiate in classifica, il pronostico è sbilanciato dalla parte degli azzurri, a 1.52, i neroverdi sono a 5.25 mentre il pareggio viaggia a 4.75. (ANSA).