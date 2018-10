Atalanta, a parte Masiello, Tumminello e Varnier. Permesso per Gomez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esauriti i due giorni di riposo, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia. in vista della trasferta contro il Bologna di domenica 4 novembre alle ore 18 allo stadio Dall'Ara. Palestra e lavoro con la palla per chi ha giocato contro il Parma, partitella in famiglia per gli altri. Hanno lavorato a parte Masiello, Tumminello e Varnier. In permesso Gomez che oggi è diventato per la terza volta papà.