Atalanta, allenamento pomeridiano per la squadra: Ilicic e Gomez non preoccupano

Sono ripresi gli allenamenti dell'Atalanta questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Nerazzurri divisi in due gruppi - riporta la nota ufficiale del club - in base al minutaggio della gara di Lecce: programma di lavoro personalizzato per chi è stato maggiormente impegnato domenica, partitella con la Primavera per gli altri.

Nessun problema per Ilicic, mentre non preoccupa il fastidio al ginocchio di Gomez (entrambi avevano accusato problemi nell'ultima gara sul campo del Lecce, ndr).