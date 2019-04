© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono ripresi gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli in trasferta nel posticipo della 33ª giornata di A (lunedì 22 aprile alle 19 allo stadio San Paolo). La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio - riporta il sito ufficiale del club - con tre giocatori in particolare che hanno svolto lavoro differenziato: Ilicic, Toloi e Varnier.