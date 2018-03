Atalanta, Bastoni continua il programma di recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo pomeriggio i nerazzurri, rientrati ieri sera da Torino, hanno ripreso ad allenarsi in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle 15.

Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi: lavoro defaticante per chi ha giocato ieri; partitella d’allenamento contro la formazione Primavera per gli altri.

Luca Rizzo e Bastoni hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero.

Domani pomeriggio, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.