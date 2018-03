Atalanta, Batshuayi sarcastico: "Solo versi da scimmia, chi se ne frega?"

Michy Batshuayi non è stato contento dell'archiviazione, da parte della UEFA, al procedimento per razzismo verso i tifosi dell'Atalanta. "Doveva essere solo la mia immaginazione", la prima reazione dell'attaccante del Borussia Dortmund, aggiungendo: "Erano solo versi da scimmia, chi se ne frega?".

« Its just monkey noise who cares ? » 😂😂😂 2018 guys ...

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 29 marzo 2018