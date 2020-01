Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la gara con la SPAL, l'Atalanta è tornata subito al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato, sabato sera sul campo del Torino. Castagne ha lavorato ancora a parte, ma il club cercherà di recuperarlo per la sfida coi granata. Domani e giovedì arriveranno indicazioni più precise sullo stato di forma del giocatore, ma ad oggi resta in dubbio.