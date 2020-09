Atalanta, Champions al Gewiss Stadium? Oggi il sopralluogo UEFA, tra dieci giorno il responso

vedi letture

A Bergamo si respira aria di Champions, in tutti i sensi. Oggi e domani, infatti, i commissari della UEFA saranno al Gewiss Stadium per il sopralluogo decisivo per arrivare al via libera per giocare la partite di Champions direttamente a Bergamo (e non più a San Siro). Un sì atteso con ansia, per un responso che dovrebbe arrivare nel giro di una settimana/dieci giorni.