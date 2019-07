Atalanta- Città di Clusone 5-1 il finale, in campo anche Muriel

Buona la prima. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si impone nella prima amichevole stagionale contro la Rappresentativa Città di Clusone. Due tempi da 35' dove il tecnico di Grugliasco ha testato il solito 3-4-2-1, marchio di fabbrica della compagine orobica negli ultimi anni. Un buon inizio in vista dei prossimi incontri, i nerazzurri fanno già sul serio sognando la Champions League.

Barrow in gol, Gomez il migliore - Primo tempo con poca intensità rispetto al solito, ma non si può criticare nessuno: siamo soltanto al terzo giorno di lavoro effettivo, la squadra ancora deve trovare i meccanismi giusti. Nel primo tempo doppietta di Barrow, tra i più propositivi. Bene anche Gomez, che ha giocato 45'.

Muriel, primi palloni in nerazzurri - Nel secondo tempo spazio anche al nuovo acquisto Luis Muriel, attaccante colombiano che ha subito scaldato il cuore e la voce dei tifosi atalantini. Qualche giocata di qualità con Ilicic, ma entrambi devono ancora trovare la giusta condizione. Per quello c'è ancora tempo, oggi era soltanto il momento degli applausi. Si è rivisto in campo anche Toloi con la fascia di capitano, il numero 2 nerazzurro sembra essersi ripreso al meglio dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo al termine della scorsa stagione.

Atalanta - Città di Clusone 5-1

Marcatori: 10' p.t. Barrow (A), 13' p.t. Borlini rig. ©, 14' p.t. Gomez (A), 30' p.t. Barrow (A), 33' p.t. Colley (A), 10' s.t. Traore (A)

Atalanta (3-4-1-2): 31 Rossi; 6 Palomino, 41 Ibanez, 5 Masiello; 8 Gosens, 87 Da Riva, 22 Pessina, 7 Reca; 10 Gomez, 18 Colley; 99 Barrow. A disposizione: 1 Sportiello, 95 Gollini, 64 Ndiaye Khadim, 2 Toloi, 9 Muriel, 11 Freuler, 15 De Roon, 16 Valzania, 19 Djimsiti, 21 Castagne, 33 Hateboer, 55 Okoli, 72 Ilicic, 79 Traore, 88 Pasalic, 97 Cambiaghi. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Rappresentativa Città di Clusone: 1 Bogazzi, 2 Fratus, 3 Piantoni, 4 Riva, 23 Vavassori, 6 Borelli, 7 Zanga, 8 Beloli, 9 Carobbio, 24 Borlini, 11 Epis. A disposizione: 1 Carminati, 12 Lugli, 12 Tanghetti, 13 Noris, 14 Caccia, 15 Masinari, 16 Hamzaoui, 17 Ongaro, 19 Carrara, 20 Tiraboschi, 21 Franchini, 22 Corvino, 26 Balduzzi. Allenatore:Roberto Radici

Arbitro: Foresti Mattia

Assistenti: De Tommaso Cosimo - Gilardi Paolo