Atalanta-City, moviola della Gazzetta: "Ilicic sa prendersi il rigore"

Consueto appuntamento con la moviola sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con la sfida tra Atalanta e Manchester City sotto la lente d'ingrandimento. Ok il giallo a Toloi nel primo tempo e il rigore per il City per mano di Ilicic, mentre per quel che riguarda il fallo di Bravo sullo sloveno che ha portato al rosso del portiere la rosea commenta: "All’81’ il secondo portiere Bravo si becca un rosso diretto grazie a un fallo che Ilicic sa prendersi lasciando la gamba e cadendo sul contatto dell’estremo difensore lanciato in uscita. Il Var non lo smentisce".