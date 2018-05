Atalanta, confermata la giornata di squalifica a Gasperini

Respinto il ricorso dell'Atalanta

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell'Atalanta, confermando la sanzione della squalifica per una giornata e l'ammenda di 10mila euro inflitte al tecnico Gian Piero Gasperini in seguito alla gara Lazio-Atalanta dello scorso 6 maggio. La Corte, preso atto della rinuncia del Cagliari in merito al ricorso per la squalifica di 2 giornate al calciatore Luca Cigarini, ha dichiarato estinto il procedimento.