Atalanta, continua la preparazione: Spinazzola a parte

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo pomeriggio i nerazzurri si sono allenati al centro Bortolotti di Zingonia in vista della trentasettesima giornata di serie A, che vedrà l'Atalanta affrontare il Milan allo stadio di Bergamo.

Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Melegoni, Petagna, Rizzo e Spinazzola, che hanno seguito i rispettivi programmi di recupero. Per tutti gli altri esercizi in palestra, tattica e partitelle finali. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.