© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

2018 finito per Marten De Roon. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista, che ha riportato una forte contusione alla caviglia, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di Coppa Italia del prossimo 14 gennaio a Cagliari. Per la sua sostituzione sono tre i nomi: Pessina, utilizzato anche sabato scorso, Pasalic e Valzania.