Marten de Roon sa divertirsi su Twitter. Non è certo una novità: il centrocampista olandese dell'Atalanta è diventato un beniamino del popolo dei social network, soprattutto grazie all'ironia. Come quella sfoggiata ieri, dopo il 5-0 rifilato dagli orobici al Parma. Il numero 15 nerazzurro ha infatti cinguettato: "Ancora imbattuti quest'anno. Che grande striscia".

Still unbeaten this year. Quite the streak. pic.twitter.com/1d5qklysXd

— Marten de Roon (@Dirono) January 6, 2020