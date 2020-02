Atalanta, De Roon sulla gara contro il Lecce: "Se pensiamo al Valencia, perdiamo"

Il centrocampista al sito ufficiale: 'Prima Lecce e Lazio'

(ANSA) - BERGAMO, 28 FEB - "Il Lecce gioca un bel calcio: per noi è meglio perché ci saranno più spazi. Ma se pensassimo già al ritorno col Valencia, domenica e poi contro la Lazio perderemmo di sicuro". Marten de Roon illustra ai canali ufficiali dell'Atalanta la sfida dei nerazzurri di domenica al 'Via del Mare' alla ripresa del campionato."L'avversario di turno ha fatto risultato anche in casa contro Juventus e Inter e non si barrica con undici uomini davanti alla porta - spiega il centrocampista olandese -. All'andata avevamo sofferto all'inizio, poi Robin Gosens nel secondo tempo segnò il primo gol sotto la nuova Curva Nord". Il ricordo del 3-1 a campi invertiti del 6 ottobre scorso (Gomez, Zapata e Lucioni gli altri marcatori), nel battesimo col rinnovato Gewiss Stadium, secondo De Roon tiene sul chi vive la squadra bergamasca: "Siamo reduci da tre vittorie di fila, stiamo bene e vogliamo continuare così - prosegue, riferendosi al filotto tra campionato e Champions League con Fiorentina, Roma e Valencia -. L'obiettivo è tenerci il quarto posto, ma dobbiamo guardare partita per partita e usare la testa". (ANSA).