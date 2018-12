Atalanta, difesa in emergenza: con la Juve Djimsiti-Mancini-Masiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergenza in difesa per l'Atalanta, in vista della sfida di oggi pomeriggio contro la Juventus. Viste le squalifiche di Toloi e Palomino, Gian Piero Gasperini ha a disposizione soltanto tre giocatori, che per forza di cose scenderanno in campo dal primo minuto. Al fianco di Mancini ci saranno dunque Djimsiti e Masiello, che cercheranno di stoppare l'attacco dei campioni d'Italia.