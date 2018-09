Atalanta, difesa rattoppata contro il Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Problemi per la retroguardia dell'Atalanta in vista di domani sera contro il Cagliari. Le scorie della sfida con il Copenaghen si fanno sentire, perché Palomino è fuori gioco - causa taglio al piede - mentre Toloi è in forse dopo 120 minuti con un fastidio. Pure Castagne non riesce a incidere.