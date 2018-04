Atalanta, differenziato per Cornelius e Palomino: ancora out Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per i nerazzurri che sabato, con inizio alle 20,45, affronteranno l'Inter di Spalletti allo stadio di Bergamo. La seduta di oggi è iniziata con una sessione di esercizi nella palestra della sede nerazzurra. Gomez e compagni si sono poi trasferiti sul campo principale per lavorare con la palla. Mister Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic, Rizzo e Spinazzola, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Allenamento differenziato anche per Cornelius e Palomino.