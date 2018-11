© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento al mattino l'Atalanta che prosegue la preparazione per la gara contro l'Empoli, in programma allo stadio Castellani domenica alle 15. Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta di lavoro sul campo principale della sede nerazzurra. Djimsiti è tornato a lavorare col resto del gruppo, Ali Adnan e Berisha sono rientrati a Bergamo dalle rispettive nazionali ed hanno lavorato a parte. Barrow è rimasto ai box per un trauma facciale.