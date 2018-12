© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro gol nelle ultime due gare, contro le squadre che lo hanno accolto e coccolato in Italia. Il momentaneo 1-1 contro il Napoli otto giorni fa all’Atleti Azzurri d’Italia, poi la tripletta di domenica ai danni dell’Udinese. La stagione di Duvan Zapata è forse ‘iniziata’ soltanto adesso, dopo le difficoltà nelle sue prime settimane a Bergamo. Ora l’attaccante dell’Atalanta festeggia i tre gol siglati in Friuli, con una storia su Instagram in cui c’è lui in auto insieme al pallone rigorosamente portato a casa dopo l’hattrick. Sfera che, nell’occasione, è sul sedile con tanto di cintura di sicurezza allacciata. Uno scatto simpatico quando testimone del grande momento che vive il colombiano.