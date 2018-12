© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergenza in difesa per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della sfida di mercoledì contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro non potrà infatti contare sugli squalificati Toloi e Palomino e per questo Djimsiti, Mancini e Masiello sembrano essere le scelte obbligate per l'allenatore, che sta però pensando anche alla possibilità di poter schierare Castagne nel tridente difensivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.