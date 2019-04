© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questi i convocati dell'Atalanta per il posticipo di domani sera contro l'Empoli, in programma alle 20:30 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia e valido per il 32° turno di Serie A:

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Masiello, Palomino, Reca, Gosens, Djimsiti, Castagne, Mancini, Hateboer, Ibanez.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Kulusevski, Pasalic.

Attaccanti: Gomez, Piccoli, Ilicic, Zapata, Barrow.