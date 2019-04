Atalanta-Fiorentina, moviola del Corr.Sport: braccio Duvan punibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gara di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina conquista spazio sul Corriere dello Sport, anche per quanto riguarda la moviola. Chiesa, Muriel e Benassi hanno protestato con l'arbitro Calvarese a fine gara per il tocco di Zapata in area bergamasca, in occasione dell'ultimo calcio d'angolo. La palla ha cambiato leggermente direzione e - si legge sul quotidiano - il var Orsato ha spiegato tutto al direttore di gara che ha deciso di non intervenire. Rigore che poteva essere concesso come no, visti i precedenti di questa confusa stagione.