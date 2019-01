© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro la Roma senza Freuler. Tutti i titolari tranne uno: domenica, l’Atalanta affronterà i giallorossi senza il cervello di centrocampo. Con ogni probabilità, lo svizzero sarà sostituito da Pasalic, che dovrebbe essere confermato dopo la buona prestazione di Frosinone: Pessina, l’alternativa, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Nessuna sorpresa, dunque, sul fronte Freuler: l’elongazione all’adduttore destro rimediata venerdì scorso lo lascia ancora al palo: la speranza è recuperarlo per la Juventus (mercoledì prossimo, in Coppa Italia) o almeno per il Cagliari (la domenica successiva). Gli altri sono tutti disponibili, con un dubbio riguardante Alì Adnan: l’ex Udinese ha concluso anzitempo l’avventura in Coppa d’Asia dopo l’eliminazione del suo Iraq e domani si presenterà a Zingonia. Possibile al massimo la panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.