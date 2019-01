© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il pareggio di ieri pomeriggio contro la Roma, i nerazzurri sono già tornati ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia per il prossimo impegno di Coppa Italia, che vedrà Gomez e compagni affrontare la Juventus allo stadio di Bergamo mercoledì 30 gennaio con inizio alle 20.45. Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di ieri: lavoro di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitella su campo ridotto per gli altri. Freuler, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, si è regolarmente allenato con i compagni. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale dell'Atalanta.