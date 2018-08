Atalanta-Frosinone 4-0: il tabellino della gara

Buona la prima per la SPAL di Leonardo Semplici. Vittoria sul Bologna e tanta carica positiva per affrontare le prossime partite. “Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare...

Atalanta-Frosinone, Gomez pennella e Hateboer segna: 2-0 per gli orobici

Napoli, Callejon convince: si attende l'offerta per il rinnovo

Rabiot verso l'addio al PSG: Juventus in pole, è sfida al Barcellona

Troppo Gomez e troppa Atalanta per il Frosinone: finisce con un netto 4-0

DS Siviglia: "Gonalons in prestito, parleremo con la Roma del riscatto"

Empoli, Krunic: "Non volevo partire, spero di segnare con continuità"

Atalanta, Gasperini: "Gomez il nostro CR7, è fondamentale per noi"

Gomez come il buon vino. E l'Atalanta sogna il record europeo

Atalanta, Hateboer: "Il gol in Europa mi ha dato molta fiducia"

Ad Sassuolo: "Spalletti sia onesto: Inter sottotono, il campo non c'entra"

Roma, Kluivert: "Felice per la nostra partenza, bella vittoria"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 agosto

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello (17' st Soddimo), Hallfreddson, Molinaro; Perica (37' st Matarese), Ciano (37' st Pinamonti). A disp.: Bardi, Iacobucci. Capuano, Ariaudo, Brighenti, Beghetto, Ghiglione, Crisetig, Cassata, Besea. All.: Longo

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (29' st Castagne); Pasalic (36' st Pessina); Gomez, Barrow (10' st Zapata). A disp.: Berisha, Rossi, Mancini, Reca, Adnan, Valzania, Cornelius. All.: Gasperini

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy