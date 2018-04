Atalanta, Gasperini: "Barrow bomber, importante per noi in questa fase"

Fonte: Sky

Ai microfoni di Sky si presenta anche Gian Piero Gasperini che commenta l'ennesimo successo della sua Atalanta. Tre punti fondamentali in chiave Europa League quelli raccolti contro il Genoa: "Vincere in questo periodo è molto difficile per tutti e noi l'abbiamo fatto con un ottimo primo tempo. Tre punti che lasciano la classifica uguale ma con una giornata in più. Abbiamo un piccolo vantaggio che ci permette di affrontare le prossime gare con la giusta serenità - dice il tecnico nerazzurro -. C'era un po' il timore di staccare la spina dopo il 2-0, le partite in questa parte della stagione possono cambiare improvvisamente. Abbiamo sbagliato qualcosa, dando fiducia al Genoa. E il gol subito ci ha costretto a chiudere un po' in affanno. Ilicic e Barrow? Per queste ultime partite, entrambi sono pedine che ci offrono l'opportunità di avere cambi e più qualità in attacco".

Barrow ha caratteristiche diverse rispetto a Petagna e Cornelius: cosa dà in più?

"È più bomber, vede molto bene la porta, tira con più prontezza. Anche noi abbiamo dovuto studiarlo e capire se era meglio da esterno dove aveva giocato alcune partite. Ha preso maggiore fiducia rispetto alle prime partite e ora vediamo che lui è davvero pericoloso, scattante, tecnico. Magari rispetto agli altri due dà qualcosa in meno a livello fisico, ma in questo momento è davvero importante per noi".

Ma ci sono anche i vecchi, come Ilicic che ha fatto un salto di qualità. Ci sono altri 'tesori nascosti' in Serie A che da voi aumenterebbero il rendimento?

"Sono convinto di sì, ne ho visti anche oggi nel Genoa. I fuoriclasse li trovi nelle grandi squadre, ma il livello tecnico del nostro torneo è alto, è ottimo. Lì non abbiamo difficoltà, spesso accade che prendiamo giocatori in giro che poi da noi migliorano".