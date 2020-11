Atalanta, Gasperini ha le idee chiare: Ilicic-Gomez-Zapata contro l'Inter

Domani il big match a tinte nerazzurre fra Atalanta e Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Gasperini, almeno per quanto riguarda l'attacco, ha le idee chiare: Ilicic e Gomez insieme a Zapata. L'obiettivo del tecnico della Dea, in un momento in cui la squadra non brilla per valori atletici, è quello di affidarsi ai giocatori più bravi, quelli che nella storia del mister a Bergamo hanno avuto e continuano ad avere un peso specifico molto importante all'interno del gruppo".