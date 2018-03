Atalanta, Gasperini: "Per l'Europa è corsa a tre. Ilicic ora è continuo"

Fonte: Sky

"Campionato lungo, dieci giornate sono tante, in questo momento ci giocheremo l'Europa noi, Fiorentina e Sampdoria". Lo dice Gian Piero Gasperini dopo il 5-0 al Verona. "Ilicic è sempre stato un giocatore importante, in più quest'anno ha trovato continuità. Lui ha capacità di fare tanti gol, glielo dico sempre: ha lucidità, tecnica e tiro. In area è determinante. Abbiam sbloccato subito una partita che pensavamo più complicata visto che il Verona arrivava da due vittorie", spiega l'allenatore dell'Atalanta a Sky.

"Nel primo tempo mi sono arrabbiato abbastanza perché, tra i due gol, abbiamo sciupato troppo - racconta Gasp -. I moduli? Ne usiamo due di norma e ci troviamo bene con entrambi, anche a gara in corso cambiamo spesso. Le due competizioni? Penso ci abbia fatto bene giocare tante gare decisive, abbiamo alzato la qualità del gioco. Abbiamo aumentato l'esperienza e abbiamo potuto giocare con maggior sicurezza, anche alternando i moduli. Mi riferisco anche ai confronti con la Juventus, nonostante le sconfitte. Restiamo in partita anche contro le squadre importanti. Poi è chiaro che le caratteristiche dei giocatori vanno rispettate: al Genoa avevo Milito, e poi s'è visto anche cosa ha fatto all'Inter, ma anche Di Vaio e Borriello. Qui ho Petagna che fa più o meno lo stesso gioco dei miei soliti centravanti, ma è più rifinitore".