Atalanta, già 8mila biglietti venduti la finale di Coppa Italia

A Bergamo cresce l'attesa per l'atto finale della Coppa Italia, conquistato con il successo sulla Fiorentina della scorsa settimana, con la sfida per la Lazio prevista per il 15 maggio: per la finale in casa Atalanta già venduti circa ottomila biglietti, ma a Roma sono attesi ben 25 mila tifosi orobici, stando alla Gazzetta dello Sport di oggi. Lunedì 6 maggio (ore 19), invece, inizierà la demolizione della Curva Pisani (dalle 18 i tifosi potranno assistere ai lavori dalla Morosini).