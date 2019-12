© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la splendida serata di Champions e il ritorno in nottata da Kharkiv, l'Atalanta è tornata subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno sul campo del Bologna domenica alle 15. Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri - riporta il sito ufficiale del club - allenamento normale per gli altri. Ilicic ha lavorato a parte. Domani è in programma, sempre a Zingonia, un allenamento pomeridiano a porte chiuse.