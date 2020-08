Atalanta, Gollini fuori dopo cinque minuti: è solo una botta al ginocchio

Paura per l'Atalanta, che deve cambiare Pierluigi Gollini dopo cinque minuti per uno scontro con Gosens. Fortunatamente per il portiere è solamente una botta al ginocchio e probabilmente non dovrebbe avere problemi per Lisbona.