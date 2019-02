Atalanta, Gollini in gruppo. Personalizzato per Varnier

Fonte: atalanta.it

© foto di Federico De Luca

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista dell'anticipo contro il Milan, in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 20,30. Il programma della seduta, diretta da mister Gian Piero Gasperini, prevedeva esrcizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Gollini, che ieri accusava un fastidio al ginocchio, è tornato ad allenarsi col gruppo, mentre Varnier ha proseguito col programma di lavoro personalizzato.