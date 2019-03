"L'importante è rimanere concentrati sull'obiettivo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAR - "Dopo la sosta per le nazionali ogni partita sarà da affrontare come se fosse la semifinale di Coppa Italia". Pierluigi Gollini parla delle prospettive dell'Atalanta in quota Europa League sottolineando l'importanza del trittico settimanale con Parma, Bologna e Inter, ma non solo: "Certamente il trofeo di cui dobbiamo guadagnarci la finale contro la Fiorentina è la via più immediata per qualificarci in Europa League, ma anche la più dolorosa se non dovessimo farcela - spiega il portiere nerazzurro -. In campionato siamo ormai alla volata finale, è importante rimanere concentrati sull'obiettivo partita dopo partita senza farci demoralizzare per il pareggio di domenica col Chievo". Sul posto da titolare ritrovato in campionato a discapito di Berisha, il ferrarese è netto: "Stare fuori non è mai semplice, l'obiettivo è giocare il più possibile".