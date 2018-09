Atalanta, Gomez dinanzi al tabù Milan: un solo gol in 11 precedenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro 'Papu' Gomez ha risolto i suoi problemi fisici e punta a segnare il gol numero 40. Per uscire dalla crisi - scrive La Gazzetta dello Sport - Gian Piero Gasperini si affida al suo uomo di maggior talento, che partirà dal primo minuto contro il Milan. L'ex Catania dovrà superare un tabù. Alla formazione rossonera, infatti, ha segnato un solo gol in undici precedenti. "Ho bisogno di lui", ha detto ieri il suo allenatore. Come risponderà il Papu?