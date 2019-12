Fonte: Atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante riconoscimento personale per Alejandro 'Papu' Gomez che questa sera ha ricevuto la Benemerenza civica dal Comune di Bergamo per i suoi meriti sportivi, ma anche per la professionalità dimostrata in questi anni all’Atalanta, che hanno contribuito al raggiungimento di traguardi importanti da parte del club e allo stesso tempo a portare in alto il nome di Bergamo in Italia e in Europa. Nella splendida location offerta dal Teatro Sociale in Città Alta, il riconoscimento al nostro capitano è stato conferito dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dal presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota.

“Alejandro Dario Gomez – questa la motivazione data dal Comune di Bergamo – è il capitano e il simbolo dell’Atalanta europea che ha toccato il livello più alto della sua centenaria storia; come capitano si è sempre distinto in campo per sportività e professionalità; ha contribuito, con squadra e allenatore, a far conoscere e valorizzare il nome della nostra città in Europa. Negli ultimi anni ha rifiutato diverse offerte da grandi squadre scegliendo di sposare la causa atalantina; ha deciso di vivere a Bergamo anche dopo la carriera calcistica diventando parte integrante della nostra città. Si è distinto in ambito sociale per il forte supporto all’associazione no-profit «Gli Insuperabili» (scuola calcio per ragazzi con disabilità)”.