Atalanta, Gomez su Maradona: "Sarà sempre un Dio per gli argentini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Radio Crc dell'approdo di Diego Armando Maradona come allenatore del Gimnasia la Plata: "Poteva andare ovunque in Argentina e sarebbe stato accolto con grande amore. Rappresenta al 100% il calcio argentino. Non può essere banale, non lo è mai stato e mai lo sarà, né fuori né dentro il campo. Sarà unico per sempre. Tutti noi argentini siamo cresciuti guardandolo giocare e per sempre sarà come un Dio. Mi piacerebbe che il Gimnasia possa andare bene sfruttando la scossa mediatica e carismatica di Diego".