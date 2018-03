Atalanta, Gosens: "Vogliamo vincere le prossime partite per l'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens, difensore dell'Atalanta, è intervenuto a Premium Sport: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma non abbiamo creato tante occasioni. Il gol di Higuain è arrivato nel nostro miglior momento. Non era facile a Torino contro la Juve, con loro è sempre un jolly. Ora ripartiamo, vogliamo vincere le prossime partite per qualificarsi in Europa".

Che idea ti sei fatto del campionato italiano? "I primi mesi sono stati difficili, ma ho imparato tanto e mi sento bene qui".

Juventus e Napoli: chi ti ha impressionato di più? "La Juve è più forte di tutte le squadre, anche del Napoli".