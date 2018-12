Atalanta, gruppo al completo. E Gasperini può contare su Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro la Lazio si vedrà la solita Atalanta, ma con una grossa novità. Che risponde al nome di Josip Ilicic, pronto a rientrare dal primo minuto, dopo due partite ai box a causa della squalifica successiva all’espulsione di Empoli: lo sloveno ha saltato le sfide con il Napoli e l’Udinese, e lunedì sera tornerà titolare al posto di Rigoni. Ilicic rinforzerà un attacco completato da Zapata e Gomez: per il resto, è probabile la conferma dei titolari visti negli ultimi tempi, vale a dire Berisha in porta; Toloi, Palomino, Masiello in difesa; Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.