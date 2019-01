© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini ha diramato i convocati per la sfida contro il Frosinone di domani alle 12.30. Non c'è Freuler, come preventivato, causa infortunio.

Portieri: Berisha, Gollini, Rossi.

Difensori: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mancini, Masiello, Palomino, Reca, Toloi.

Centrocampisti: De Roon, Kulusevski, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Tumminello, Zapata.