Atalanta, i 22 convocati di Gasperini per il Parma: niente Toloi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la partita contro il Parma. Non c'è Toloi, fermo per un problema alla caviglia, Ilicic è in dubbio ma convocato.

Portieri: Berisha, Gollini, Rossi

Difensori: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Mancini, Masiello, Palomino, Reca.

Centrocampisti: De Roon, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Freuler

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Piccoli, Zapata.