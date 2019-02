Gara impegnativa per il Parma reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite. Al Tardini arriva il Napoli di Ancelotti che nelle ultime due gare non è andato oltre gli 0-0 contro Fiorentina e Torino. Pochi dubbi per mister D'Aversa, alle prese con diversi infortunati....