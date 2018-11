Atalanta, Gasp spera per Toloi. Rigoni possibile vice Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il k.o. di Empoli, per l’Atalanta quella di ieri è stata la seconda giornata di lavoro in vista del posticipo di campionato col Napoli di lunedì. Seduta a parte per Rafael Toloi, out domenica all’intervallo per un risentimento ai flessori della coscia: le sue condizioni verranno valutate quotidianamente dallo staff medico, con la speranza di recuperarlo per il Napoli. Sarà certamente out, invece, Musa Barrow: l’attaccante gambiano, trattato col laser per superare il problema retinico causato da una pallonata subita la scorsa settimana, proverà a rientrare per la trasferta di Udine. Nel 3-0 di ieri con la Pro Sesto, poi, le attese erano soprattutto per Rigoni, il favorito per sostituire lo squalificato Ilicic. Nessun gol, ma movimento costante, qualche guizzo importante (come l’assist per il 2-0 di Piccoli) e una condizione fisica apparsa ottima nei 90’ in cui è stato impiegato proprio nella «zolla» dello sloveno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.