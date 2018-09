Atalanta, il ballottaggio è tra Pasalic e Rigoni. Gomez e Zapata titolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dando per scontato l'impiego di Gomez e Zapata, il ballottaggio in casa Atalanta è tra il croato Mario Pasalic e l'argentino Emiliano Rigoni: a Ferrara la Dea cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta dello scorso turno e Gasperini sembra avere le idee chiare in ogni reparto, con l'eccezione del dubbio in fase offensiva, stando a quanto rivela Tuttosport.