Atalanta, Ilicic e Toloi lavorano ancora a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue al centro Bortolotti di Zingonia la preparazione dell'Atalanta in vista della gara contro il Napoli, in programma lunedì di Pasquetta. Gian Piero Gasperini, riporta il sito ufficiale dei bergamaschi, ha diretto in mattinata una seduta d'allenamento a cui non hanno preso parte Ilicic, Toloi e Varnier. Per loro programmi di lavoro personalizzati, per tutti gli altri esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.