Atalanta, Ilicic parzialmente in gruppo. Toloi invece è ancora out

Fonte: atalanta.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gasperini ha diretto l'allenamento in vista di Atalanta-Empoli, in programma allo stadio di Bergamo lunedì alle 20,30. Il programma della seduta prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Ilicic, che nei giorni scorsi aveva avvertito un fastidio al ginocchio, ha svolto parte dell'allenamento con i compagni, mentre Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.