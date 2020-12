Atalanta in campo dopo il giorno di riposo. Lavoro a parte per Caldara e Pasalic, domani rifinitura

vedi letture

Archiviata con soddisfazione la trasferta olandese che ha portato la qualificazione agli ottavi di Champions League, si torna a pensare al campionato. Dopo un giorno di riposo - si legge nella nota ufficiale dell'Atalanta - i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita della 11ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma domenica alle 15 contro la Fiorentina al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro a parte per Caldara e Pasalic. Domani, sabato 12 dicembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, è in programma la rifinitura.