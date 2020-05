Atalanta in Champions, De Roon sposo mancato: "Ma non avrei potuto neanche ubriacarmi..."

La storica qualificazione dell'Atalanta alla prima Champions League, un anno dopo. Ieri era l'anniversario dell’impresa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e molti calciatori nerazzurri l’hanno celebrato sui social: "26/5/19: per sempre", ha scritto il Papu Gomez. "Un anno fa abbiamo fatto qualcosa di straordinario", il pensiero di Zapata. E anche Gosens, Gollini, Toloi e Palomino hanno riempito Instagram di foto di quel giorno a Reggio Emilia, celebrato sui social dalla stessa Atalanta. De Roon - si legge - ha invece pensato al suo matrimonio con Ricarda, che non è andato in scena ieri per via dell’emergenza: "Per festeggiare avrei voluto ubriacarmi, ma non sarebbe stato possibile, perché di lì a poco avrei giocato la finale di Champions con l’Atalanta", ha sottolineato l’olandese.