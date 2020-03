Atalanta in Champions, Gasperini: "Dobbiamo un po' isolarci dal contesto, ma niente alibi"

Domani l'Atalanta cercherà il pass per i quarti di finale di Champions League contro il Valencia in un Mestalla deserto. Eppure, in Spagna sembra ancora tutto normale, come sottolinea Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: "Essere qui è sensazione molto diversa rispetto a quella che abbiamo noi in Italia e a Bergamo in particolare. Siamo arrivati in modo tranquillo, mi sembra che qui si viva come facevamo noi un mese fa".

"Siamo consapevoli di vivere il miglior risultato della storia dell'Atalanta - prosegue Gasperini - Dobbiamo un po' isolarci dal contesto, perché 15 giorni fa eravamo al massimo del nostro potenziale e in grande ritmo. Anche noi abbiamo subito le incertezze di questa situazione. Ma non possiamo avere alcun tipo di alibi: siamo tutti fiduciosi che la vita riprenda presto e ci riprenderemo forti. C'è grande voglia di reagire da parte di tutti, intanto cerchiamo di portarci avanti".